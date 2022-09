За първи път: Байдън намекна за възможна война с Китай

Президентът Джо Байдън Джо Байдън (Джоузеф Робинът Байдън) е американски политик. Джо Байдън е роден на 20 ноември 1942 г. в заяви в неделя, че въоръжените сили на САЩ ще се включат в отбраната на Тайван, в случай че Китай предприеме нападение срещу острова. Това е най-ясното и категорично предупреждение до сега, което прави държавният глава на САЩ по темата и което не е изключено да разгневи Пекин.

Казаното от Байдън е по повод журналистически въпрос, отправен към него по време на интервю за CBS, дали Съединените щати ще защитят Тайван, ако Китай организира инвазия.

Байдън предупреди Си Цзинпин: Не нарушавай санкциите срещу Русия

Да, ще реагираме, ако бъде предприета такава безпрецедентна атака, увери Байдън.

По-късно говорител на Белия дом поясни, че позицията на САЩ относно Тайван не се е променила във връзка със заявеното намерение на американския държавен глава.

