Безпилотно такси отвлече пасажер

Истински ужас преживя пасажер, доверил се на безпилотно такси. Машината-робот направо "отвлякла" човека и като луда обикаляла в кръг, а човекът си едва не изпуснал полета си.

"Не мога да изляза! Имам полет, който трябва да хвана!", панически се питал заклещеният в машината пишман пасажер, направил и видео по време на инфарктната ситуация.

Когато пътникът се свързал с техническата поддръжка, му казали, че не могат да контролират колата.

Машината осем пъти се завъртяла по вече изминатото трасе, без да могат да я овладеят, пише The Sun.

Куриозното в случая е, че отвлеченият от колата-робот Майк Джонс е технологичен предприемач от Лос Анджелис, допълва Телеграф.

По ирония на съдбата той става жертва на опасностите от технологията за самоуправление.

Кадрите, които се появиха в понеделник, показват как воланът на колата Waymo се върти неистово сам, докато Майк седи на задната седалка в шок.

Докато лъскавото превозно средство се върти в кръг, Майк просто седи и гледа през прозореца.

Слисаният пътник се опитал да се обади на техническа поддръжка по време на инцидента, който оприличил на сцена от "научно-фантастичен трилър".

Във видеото се чува да казва: „Сложих си колана. Не мога да изляза от колата. Това хакнато ли е? Какво става?? Чувствам се като във филмите. Някой да се шегува с мен? И трябва да хвана полет. Защо това ми се случва в понеделник?“

Въпреки усилията й, представителят на Waymo призна, че „не е имала опция да контролира колата“.

Майк казва, че почти е изпуснал полета си, след като е бил заклещен във въртящата се кола на паркинга на летище във Финикс, Аризона.

Компанията изпробва технологията за самостоятелно шофиране в градове, включително Финикс, Лос Анджелис , Сан Франциско и Остин .

Според докладите причината за инцидента е софтуерен бъг, който сега е отстранен чрез актуализация.

Майк е самоопределящ се футурист и ентусиаст на ИИ и каза, че не се възпира да използва автомобили без водачи в бъдеще .

Той каза пред The ​​Guardian: „Като футурист, чувствам, че натам върви всичко. Просто има проблеми, които се нуждаят от разрешаване".

Въпреки това той каза, че засега възнамерява да запази пътуванията си „старомодни“ и да се придържа към услуги като Uber или Lyft .

