Хиляди жители на Лос Анджелис и околностите му бягат от пожарите, които излизат извън контрол

Калифорнийските пожарникари продължават да се борят с горските пожари, които обхванаха района на мегаполиса Лос Анджелис и които опожариха вече домове. Заради огнената стихия десетки хора напуснаха домовете си и това причини и огромни задръствания по магистралите, предаде БТА.

Пожарът, избухнал късно снощи близо до природен резерват в района на мегаполиса, се разпространиха толкова бързо, че се наложи персоналът на дом за възрастни хора да евакуира спешно неговите обитатели, сред които имаше и мъж на 102 години. В евакуацията се включиха линейки, автобуси и дори строителни бусове.

Друг пожар, започнал часове по-рано, обхвана престижния квартал "Пасифик Палисейдс" в Лос Анджелис, в който има имения на редица знаменитости. В трескаво бързане да се спасят от пламъците десетки хора изоставиха автомобилите си на улицата и избягаха пеша, мъкнейки куфари.

Горски пожар бушува край Лос Анджелис

Заради задръстването от изоставени автомобили по булеварда "Палисейдс драйв" колите за спешна помощ трудно си пробиваха път и се наложи да бъде използван булдозер, за да изтласка изоставените автомобили встрани. На видеокадри от известната крайбрежна магистрала "Пасифик коуст хайуей" пък се виждаха множество опожарени къщи и фирмени сгради.

Трети пожар избухна около 22:30 ч. местно време снощи и предизвика бързо евакуация в окръг Силмър в долината Сан Фернандо, където се намира най-северният квартал на Лос Анджелис.

Причините и за трите пожара се разследват.

LOS ANGELES IS BURNING



VIDEO: WEST LA NEIGHBORHOOD RIGHT NOW



This is shocking.



Our hearts ache for everyone in Pacific Palisades and Los Angeles as these insane devastating fires rage on.



PLEASE, stay safe—nothing is more important than your life and the lives of… pic.twitter.com/dXSllWZZf9