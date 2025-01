Огненият ад в Лос Анджелис: Бен Афлек е евакуиран, домовете на Том Ханкс и Стивън Спилбърг опустошени

Холивудските звезди са в паника, след като опустошителният пожар в Лос Анджелис подхвана и техните домове.

Пожарът опустоши Пасифик Палисейдс и други райони в западната част на Ел Ей, дом на много звезди, включително Бен Афлек, Том Ханкс, Стивън Спилбърг, Рийз Уидърспун, Марк Хамил, Юджийн Леви и много други.

Губернаторът Гавин Нюсъм каза, че щатът е започнал преместването на противопожарни ресурси от северна към южна Калифорния в събота.

Хиляди жители на Лос Анджелис и околностите му бягат от пожарите, които излизат извън контрол

Десетки звезди са изведени от домовете им и евакуирани. Някои тях вече загубиха домовете си, на други стихията всеки момент може да ги погълне.

Не е ясно колко от тях вече са на улицата. Знае се, че домът на Спенсър Прат и Хайди Монтаг ве изгоря в пламъците.

Различни забележителности, включително ресторант Moonshadows на тихоокеанската крайбрежна магистрала в Малибу, го няма, съобщава Телеграф.

Бен Афлек е уловен в тревожен момент на евакуирането му, когато се втурва към дома на бившата си съпруга Дженифър Гарнър, с която живеят и децата му.

Бен живее недалеч от Дженифър Гарнър , с която имат 3 деца. Изглежда че тя все още не е евакуирана, въпреки че всички в района са в готовност. Не е ясно дали Бен е успял да стигне до дома ѝ.

Освен звездите, повече от 30 000 души още бяха евакуирани под гъсти облаци дим, които покриха по-голямата част от района на града.

Актьорът Бен Афлек купи луксозно имение в Пасифик Палисейдс през 2024 за 20,5 милиона долара. Вилата, която има пет спални и шест бани, обхваща приблизително 570 квадратни метра и първоначално е проектирана от архитекта Клиф Мей през 40-те години на миналия век.

За този имот Афлек тегли заем от 10 милиона долара, като междувременно къщата е основно ремонтирана. Актьорът бе уловен от фотографи да гледа шокиран огнената стихия, докато се прибираше вкъщи в момента, в който полицията блокира пътя.

Актьорската двойка Том Ханкс и съпругата му с български корени Рита Уилсън са собственици на луксозна вила в споменатия луксозен квартал, която се оценява на 26 милиона долара. Къщата, построена през 1996 г., е разположена върху парцел от 1,5 хектара, а двойката я купува през 2010 г.

77-годишният актьор Джеймс Уудс, номиниран за "Оскар", сподели кадри от страшния пожар близо до дома му. По-късно той обяви, че е евакуиран.

Един от големите проблеми в огнената трагедия е фактът, че много хора са включили пръскачките си, мислейки, че това може да спаси дома им, но служителите на пожарната казват, че не само това не е от полза, а напротив - пречи на спасителната акция, тъй като намалява налягането на водата за пожарникарите и това се превръща в сериозна проблем при борбата с пожарите.

This is the view of Los Angeles from the air. It’s REALLY bad right now. I can’t tell you how bad. I’m not there but I have very close friends who are. I’m watching it all very closely. The fires are called the Eaton, Palisades and Hurst fires.



