Джо Байдън озадачи аудиторията със свое действие по време на конференция

Държавният глава на САЩ предизвика отново медийно внимание по време на конференция през Zoom, посветена на горските пожари, обхванали страната.

Докато Джо Байдън Джо Байдън (Джоузеф Робинът Байдън) е американски политик. Джо Байдън е роден на 20 ноември 1942 г. в коментираше темата с горските пожари, един от неговите асистенти отиде до него и му подаде бележка, на която пишеше: "Господине, имате нещо на брадичката".

Когато я прочете, Байдън хладнокръвно изчисти с ръка зацапаното, погледна какво е, след което сред аудиторията се създаде впечатлението, че президентът на САЩ го лапва.

After a staffer gives Joe Biden a note saying, “there’s something on your chin,” Biden wipes his chin.



Then appears to put whatever was on his chin in his mouth? pic.twitter.com/VvN17i4IWY