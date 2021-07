Лекар за Джо Байдън: Положението е зле, няма да си довърши мандата

Лекарят на Белия дом в администрациите на Барак Обама и Доналд Тръмп Рони Джаксън прогнозира, че настоящият държавен глава на САЩ Джо Байдън Джо Байдън (Джоузеф Робинът Байдън) е американски политик. Джо Байдън е роден на 20 ноември 1942 г. в няма да бъде в състояние да изкара мандата си до края.

,,Нещата около Байдън са наистина лоши и ще продължават да се влошават'', написа в Туитър конгресменът от Републиканската партия.

Той едва успява да конструира изречение. Задължително трябва да му се направи когнитивен тест и да бъдат обявени публично резултатите, допълни Джаксън.

Joe Biden is NOT a fine wine and this is NOT going to get better with time. This is past the point of speculation. I don't think he's going to make it to the end of his term. The American people DESERVE to know just how bad his condition has become. He MUST have a cognitive exam! pic.twitter.com/4NhF6SHpbD