Мадона падна по време на концерт

Лек инцидент не успя да помрачи концерт на Мадона Мадона Луиз Вероника Чиконе Мадона (Madonna) e родена в Бей Сити, Мичиган. Мадона е третото от общо в Сиатъл, част от новото й турне, предава Нова.

65-годишната звезда изпълняваше на стол песента Open Your Heart, докато танцьор я дърпаше по сцената.

Той се спъна и повлече със себе си стола на Мадона Мадона Луиз Вероника Чиконе Мадона (Madonna) e родена в Бей Сити, Мичиган. Мадона е третото от общо.

NEW: 65-year-old Madonna falls out of her chair on stage during a performance at Climate Pledge Arena in Seattle.



Maybe having a man in high heels dragging you in a chair on stage wasn't a good idea?



Madonna was singing "Open Your Heart" during the mishap.



Someone is… pic.twitter.com/Tu3pX4PyAv