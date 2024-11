Хуан Луис Гера е големият победител на наградите "Грами" за латино музика

© Getty images

Доминиканският певец, автор на песни и продуцент Хуан Луис Гера стана големият победител на наградите "Грами", спечелвайки четири отличия, в това число за албум на годината, съобщават Асошиейтед прес и "Билборд".

Той беше отличен в категорията за албум на годината за Radio Guira. Водещият сингъл Mambo 23 спечели приза за запис на годината.

Radio Guira и Mambo 23 донесоха на изпълнителя отличията съответно за най-добър бачата и/или меренге албум и за най-добра тропическа песен, допълва БТА.

"Позволете ми да споделя това с всички номинирани, за мен е огромна привилегия да бъда с вас", каза Хуан Луис Гера на сцената, говорейки на испански. "Обичам ви, възхищавам ви се и след 40 години кариера се чувствам радостен да бъда с вас", допълни той.

По три награди спечелиха продуцентът и автор на песни Едгар Барера, който водеше по номинации с девет, и певицата Нати Пелусо.

Барера взе наградата за автор на песен на годината, продуцент на годината и най-добра регионална мексиканска песен заедно с Кейтин за съавторството на парчето El Amor de Su Vida на "Групо Фронтера" и "Групо Фирме".

Колумбийската певица и авторка на песни Ела Тауберт беше отличена като най-добър нов изпълнител.

Карол Джи, която триумфира на миналогодишната церемония, тази година спечели една награда от осем номинации - за най-добър латино ърбан албум за Manana Sera Bonito (Bichota Season).

Церемонията за 25-годишнината наградите "Грами" за латино музика, състояла се в центъра "Касея" в Маями, САЩ, премина под знака на оживени музикални изпълнения.

Особено въодушевление сред гостите предизвикаха Марк Антъни и певицата Ла Индия, които отдадоха почит към салсата с дуетното си парче Vivir Lo Nuestro.

Тито Ниевес и Кристиан Аличеа поднесоха жизнерадостно изпълнение на De Mi Enamorate.

В духа на събитието, Карлос Вивес, който беше почетен като Личност на годината от Джон Бон Джоуви, откри вечерта с песента Si Si Si Si! Оживлението се засили, когато към Вивес се присъединиха колумбийските музиканти Хуанес, Себастиан Ятра и Камило.

Сред предишните носители на приза за Личност на годината са Хуанес, Лаура Паузини, Марко Антонио Солис, Рубен Блейдс и други.

Първата награда за вечерта беше връчена малко след изпълнението на Вивес. Тя отиде при Карин Леон за най-добър албум с мексиканска музика за Boca Chueca, Vol. 1.

Джо Джонас и Ела Тауберт, която по-късно беше обявена за най-добър нов изпълнител, се обединиха за двуезичен вариант на нейния хит Como Paso?

Приемайки отличието, Тауберт произнесе прочувствена реч със сълзи на очи: "Мисля, че всеки музикант или артист мечтае за момент като този. Искам да благодаря на Бог, защото той ми даде тази мечта, на майка ми, че вярваше в мен от самото начало... на всички номинирани, това е за вас, възхищавам ви се и ви уважавам много, на хората, които слушат моята музика, вие ме доведохте тук, благодаря ви много, много".

На церемонията със свои изпълнения се представиха още Кали Учис, Луис Фонси, Майк Тауърс, Хуан Луис Гера, Дани Оушън, Алваро Диас, Анита и други.

Питбул и Джон Бон Джоуви изпълниха Now or Never - ремикс на големия хит It's My Life на американския рокаджия.

Сред останалите отличници на наградите "Грами" за латино музика се наредиха Кани Гарсия (традиционен поп вокален албум за Garcia), Драко Роса (поп/рок албум за Reflejos de Lo Eterno), Луис Фонси (поп вокален албум El Viaje).

Наградите "Грами" за латино музика бяха раздадени за 25-и път в момент, когато жанрът продължава своя подем в глобален мащаб, а броят на почитателите му се увеличава стремглаво, отбелязва Асошиейтед прес.

