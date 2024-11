Рапърът Тайлър дъ Криейтър запази челната си позиция в класацията "Билборд" за албуми

© Getty Images

Рапърът Тайлър дъ Криейтър запази челната си позиция в класацията на „Билборд“ за албуми с CHROMAKOPIA, съобщи сайтът на изданието.

Запазвайки първенството си, изпълнителят отбелязва 2-ра последователна седмица на върха в чарта с 160 000 еквивалентни продадени единици за едноседмичния период на отчитане.

CHROMAKOPIA е първият албум на рапъра, който прекарва две последователни седмици под номер 1. Преди това той отбеляза две непоследователни седмици под номер 1 с Call Me If You Get Lost (2021) and Igor (2019). CHROMAKOPIA е седмият албум на рапъра, който намира място в Топ 10.

Второ място в класацията заема певицата Сабрина Карпентър с 68 000 продадени еквивалентни единици от албума Short n' Sweet. Миналата седмица Карпентър беше на трета позиция.

На трета позиция е рапърът Лил Узи Верт с албума си Eternal Atake 2 с 59 000 спечелени еквивалентни албумни единици. Това е петият албум на рапъра, който се класира в топ 10.

Музикалната група „Кюър“ дебютира на четвърто място с Songs of a Lost World и 57 000 спечелени еквивалентни албумни единици.

Пета позиция зае певицата Грейси Ейбрамс с албума The Secret of Us. Тя се изкачи от седмо място в класацията с 50 000 еквивалентни албумни единици.

