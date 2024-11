Повечето номинирани за наградата "Грами" за най-добър нов изпълнител са отдавна познати на публиката

© Getty images

Американската звукозаписна академия номинира за една от четирите най-престижни категории на наградите „Грами“ - „Най-добър нов изпълнител“ Бенсън Буун, Шабузи, Теди Суимс, Рей, Сабрина Карпентър, рапърката Доучи, триото "Крънбин" и Чапъл Роан.

Макар и това да е първото признание от Американската звукозаписна академия за тях, повечето са в развлекателната индустрия от доста време.

Звездата на телевизия "Дисни" Сабрина Карпентър, която е на 25 години, издава първия си албум Eyes Wide Open през 2015 г., но в поп принцеса се превръща едва през 2022 г. с песента Nonsense, последвана от хитовете Espresso и Please Please Please от шестия й студиен албум Short n' Sweet, издаден тази година. Тя подгряваше концерти от турнето Eras на Тейлър Суифт. А сега Сабрина Карпентър получи общо шест номинации за наградите „Грами", сред които още две от „голямата четворка“ - за „Запис на годината“ и „Албум на годината“.

С шест номинации за наградите „Грами“ е и 26-годишната Чапъл Роан, включително за „Запис на годината“ и „Албум на годината“. Те са за дебютния й албум The Rise and Fall of a Midwest Princess, излязъл през 2023 г. Песента, която я направи много известна обаче е Good Luck, Baby от 2024 г.

Певецът Шабузи, който е на 29 години, издаде първия си сингъл Jeff Gordon през 2014 г., но чак тази година се наложи с хитовете A Bar Song (Tipsy), който стана платинен, и My Fault. В класацията за сингли за миналата седмица A Bar Song (Tipsy) стана най-дълго задържалият се на първо място сингъл без съпътстващи изпълнители - 17 непоследователни седмици, изпреварвайки Last Night на Морган Уолън, който прекара 16 седмици на върха през 2023 г. Шабузи участва и в песните Spaghetti и Sweet Honey Buckiin на Бионсе. Известният с преплитането на кънтри и хип-хоп певец е номиниран също "Грами" във водещата категория „Песен на годината“ и за „Най-добро изпълнение на мелодичен рап“.

Британката Рей се изявява като аренби и джаз певица. Тя завладя света със сингъла си от 2022 г. Escapism, който беше включен и в албума й My 21 st Century Blues от 2023 г. заедно с Oscar Winning Tears и Worth It. Той й донесе рекордните шест награди БРИТ през март тази година. Рей е на 26 години, но не е нова в света на шоубизнеса. Тя се изявява от 15-годишна, на 17 подписва договор за четири албума с „Полидор“, но звукозаписната компания пречи на индивидуалните й изяви до миналата година, когато тя успява да се освободи от договора. Междувременно пише песни за звезди като Чарли Ек Си Екс, „Литъл Микс“, Джон Леджънд и Бионсе. За награда „Грами“ за „Автор на песни на годината (некласически)" е номинирана за хитове, които създава за Рита Ора, Дженифър Лопес, Бионсе, както и за себе си.

Бенсън Буун, който е на 22 години, не успява да спечели конкурса „Американски идол“ през 2021 г. , но той го прави известен. През 2021 г. издава първия си сингъл Ghost Town. Следва In the Stars през 2022 г. До върха на класациите обаче достига чак през тази година с Beautiful Things и на този хит се дължи включването му в категорията за най-добър нов изпълнител на наградите „Грами“.

Теди Суимс публикува преди пет години кавър на песента Someone You Loved в Спотифай. Сега 32-годишният певец печели фенове със собствени хитове като Lose Control, The Door, Hammer to the Heart от албума I've Tried Everything But Therapy (Part 1), издаден през 2023 г. Преди него той е издал четири миниалбума. Песните му са в жанровете аренби, кънтри и поп.

Рапърката Доучи, на 26 години, стана известна през 2020 г. с песента Yucky Blucky Fruitcake. Тя се наложи с хитовете Crazy от 2022 г. и What It is от 2023 г. През август тази година тя издаде дебютния си албум Alligator Bites Never Heal, за който получи отлични отзиви. Така заслужи и номинация за награда „Грами“ в категорията „Най-добър нов изпълнител“.

Триото „Крънбин“ съществува от 2004 г. Слава им носи дебютният им албум The Universe Smiles Upon You от 2015 г. Издали са още два – Ali през 2020 и A La Sala в началото на 2024 г.

Наградите „Грами“ ще бъдат раздадени за 67-и път на 2 февруари догодина в Лос Анджелис, допълва БТА.

