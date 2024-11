Крис Стейпълтън спечели четири награди на Асоциацията за кънтри музика, Морган Уолън стана изпълнител на годината

© Getty images

Крис Стейпълтън спечели четири награди на Асоциацията за кънтри музика, но водещото отличие за шоумен на годината беше присъдено на Морган Уолън, предаде Асошиейтед прес.

Сред призовете на Стейпълтън са за песен на годината и сингъл на годината за парчето White Horse.

Освен за да вземе трофеите си, Крис Стейпълтън нееднократно се качи на сцената и за свои изпълнения, включително за дует с Пост Малоун, с който откри шоуто.

Стейпълтън триумфира и в категорията за вокалист на годината за рекордния осми път.

През по-голямата част от церемонията изглеждаше, че Морган Уолън, който водеше по номинации, ще остане с празни ръце, докато връчващият отличието Джеф Бриджис не произнесе името му, обявявайки носителя на голямата награда за шоумен на годината.

Морган Уолън се завърна начело на класацията на "Билборд" за албуми с One Thing at a Time

Четири от номинациите на Уолън, който не присъства на церемонията, бяха за съвместния му хит с Пост Малоун I Had Some Help. Песента, както и номинираният за първи път Малоун не получиха отличия.

Това не попречи на рапъра и певец, който по-рано през годината издаде първия си кънтри албум, да бъде в добро настроение през цялата вечер. Заедно с Крис Стейпълтън Пост Малоун откри церемонията с песента California Sober, а по-късно излезе на сцената самостоятелно, за да изпее емоционалното парче Yours, което посвети на дъщеря си.

Стейпълтън и Малоун се включиха и в трибют с участието на всички звезди в чест на Джордж Стрейт, който получи наградата за цялостно творчество "Уили Нелсън".

Седемдесет и две годишният Стрейт прие почетното отличие от Крис Стейпълтън, който го нарече "Крал на кънтри музиката". Сред предишните носители на наградата "Уили Нелсън" са самият Нелсън, Доли Партън, Джони Кеш, Чарли Прайд и други.

Миналогодишната изпълнителка на годината Лейни Уилсън беше водеща на шоуто заедно с Люк Брайън и играча от НФЛ Пейтън Манинг. Уилсън спечели две награди на Асоциацията за кънтри музика - за вокалистка на годината и за най-добър музикален клип към песента Wildflowers and Wild Horses.

Въпреки очакванията Крис Стейпълтън да спечели и приза за албум на годината, отличието получи Коуди Джонсън за Leather.

"Олд Доминиън" спечелиха наградата за вокална група на годината за рекордния седми път, надминавайки шестте победи на "Литъл Биг Таун".

"Брукс енд Дън" бяха отличени в категорията за вокално дуо на годината за 15-и път.

Певецът и автор на песни Шабузи изправи публиката на крака със соловото си изпълнение, което започна със сингъла Highway, преди да продължи с един от най-големите хитове на годината - A Bar Song (Tipsy).

Шабузи обаче се размина с наградата за най-добър нов изпълнител, която отиде при Меган Морони.

Наградите на Асоциацията за кънтри музика се присъждат от членовете й, сред които музикални мениджъри, изпълнители, публицисти, автори на песни и други професионалисти от бранша, допълва БТА.

