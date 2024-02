Селин Дион се появи изненадващо на наградите "Грами".

Певицата връчи финалната награда за албум на годината.

"Благодаря на всички! И аз ви обичам. Изглеждате прекрасно. Когато казвам, че съм щастлива да бъда тук, наистина го казвам от сърце. Тези, които са били достатъчно благословени да бъдат на наградите "Грами", никога не трябва да приемат за даденост огромната любов и радост, които музиката носи на животите ни и на хората по целия свят", каза Дион от сцената.

Celine Dion makes a surprise appearance to present Album of the Year at the 2024 #Grammys pic.twitter.com/oNT4zmBTyk