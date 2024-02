Тейлър Суифт получи "Грами" за албум на годината, Били Айлиш взе наградата за запис на годината

© Getty Images

Тейлър Суифт спечели награда "Грами" за албум на годината и заяви, че е "смаяна", след като влезе в историята на наградата като първият артист, спечелил четири пъти престижния приз, предаде ДПА.

Американската мегазвезда си осигури най-голямата награда с десетия си студиен албум Midnights, като преди това спечели престижната награда с албума Fearless през 2009 г., отново шест години по-късно с албума "1989" и за последно с Folklore през 2020 година.

Докато получаваше 13-та си награда "Грами", Тейлър Суифт обяви и издаването на нов албум. Поп звездата съобщи, че 11-ят ѝ студиен албум, озаглавен The Tortured Poets Department, ще излезе на 19 април.

Били Айлиш изглеждаше зашеметена, когато взе награда "Грами" за запис на годината за баладата си What Was I Made For? 22-годишната певица се справи със силната конкуренция на музикалните титани - Тейлър Суифт, Сиза, Майли Сайръс, Лана Дел Рей, Джон Батист, Дуа Липа и Оливия Родриго, за да грабне голямата награда.

Американският рапър Килър Майк бе заснет, докато полицаи го отвеждат с белезници зад кулисите на церемонията, след като по-рано спечели три награди. На видеозапис, разпространен в социалните мрежи, се вижда как рапъпът е задържан, а глас казва: "Сериозно ли? Какво става (по дяволите)?"

Това се случи, след като 48-годишният изпълнител щурмува категорията за рап, взимайки наградата за най-добър рап албум за шестия си студиен албум Michael, а песента му Scientists And Engineers с участието на Андре 3000, Фючър и Ерин Алън Кейн спечели наградите за най-добра рап песен и най-добро рап изпълнение, допълва БТА.

