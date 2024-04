Откриха живо момиче, изчезнало преди повече от 13 години

Момиче от Амарило, Тексас, което мистериозно изчезва преди повече от 13 години, когато е на 14, е намерено живо и в безопасност, пише Дейли Мейл, цитира "24 часа".

Джесика Делгадильо изчезнала безследно през октомври 2010 г., след като напуска къщата си в квартал Норт Болтън.

Във Франция откриха изчезнало преди шест години дете

Полицията в Амарило започва разследване, но случаят е замразен и шест месеца по-късно сержант Брент Барби заявява пред Amarillo Globe-News, че "не знаят какво се е случило с нея". Според властите няма доказателства тя да е избягала. Не са били откраднати пари от дома на семейството и не е липсвала нито една от дрехите на Джесика. Случаят е още по-загадъчен поради факта, че Делгадильо досега не е бягала или напускала къщата без разрешение.

В повечето случаи, свързани с бягства, избягалото лице обикновено се връща у дома или се намира в рамките на няколко дни или няколко часа. "Основната разлика в случая с Делгадильо е, че тя е изчезнала преди шест месеца и нямаме нова информация за нея", казва още сержант Барби. Един от роднините предполага, че Джесика може да е в Далхарт, Луббок или Порт Сейнт Луси, Флорида. Властите отбелязват също, че Делгадильо има семейство в Мексико, което допълнително усложнява ситуацията. Полицаите от Амарило се обърнали за помощ към федералните следователи, които следели трафика по границата с надежда да открият момичето. Роднините на Джесика също се отправили към границата, за да я търсят.

Година след изчезването й момичето все още не е открито, а полицията замразява случая.

Разследващите се задълбочават в детайлите на всеки случай. Те актуализират старата информация и разпространяват подробности за изчезванията в социалните медии. На 2 ноември 2023 г., след тринадесет години издирване, телефонът в полицейското управление в Амарило звъни. Жената на телефона се представя за Джесика Делгадильо.

Тя казва, че знае, че е обявена за издирване. Властите взели ДНК натривки от обадилата се и ги изпратили в Университета на Северен Тексас, където ги сравнили с ДНК на член на семейството.

След месеци става ясно, че обадилата се по телефона жена наистина е Джесика Делгадило. Понастоящем Делгадильо живее на източното крайбрежие. Тя е поискала да не се разкриват подробности за изчезването ѝ.

