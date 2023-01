Дрехи на Джил Байдън са част от изложба

Роклите на Джил Байдън бяха изложени във Вашингтон като част от изложбата "Колекция на първите дами". Първата дама на САЩ присъства лично на събитието.

По време на речта си в Националния музей на американската история във Вашингтон, окръг Колумбия, тя благодари за работата на дизайнерите Габриела Хърст и Александра О’Нийл, които са отговорни за създаването на два от нейните тоалети, предаде Нова тв.

Първата дама обясни дизайна на роклята си Hearst, която носеше по време на встъпването в длъжност на съпруга ѝ Джо Байдън. Цветята, с които е избродиран тоалетът, са от всеки американски щат и територия като символ на единство.

Емблематичната изложба „Колекция на първите дами“ е открита през 1914 г. и включва 27 рокли и повече от 160 предмета, принадлежали на първите дами на САЩ.

Reuters: U.S. first lady Jill Biden's Inauguration Day dresses went on display as part of the Smithsonian’s 'First Ladies Collection' exhibition pic.twitter.com/fIy6iNFCAF