Холивудски актьор почина едва на 16 години

Животът на млад актьор приключи трагично, след като падна от движеща се кола броени дни преди Коледа.

16-годишният Хъдсън Джоузеф Мийк е получил фатални наранявания, след като изпаднал от превозното средство вечерта на 19 декември в родния си град Веставия Хилс, Алабама. Два дни по-късно актьорът от „Baby Driver“ от раните си на 21 декември.

„Сърцата ни са разбити, но трябва да споделим, че Хъдсън Мийк се прибра вкъщи, за да бъде с Исус тази вечер. Неговите 16 години на тази земя бяха твърде кратки, но той постигна толкова много и значително повлия на всеки, когото срещна“, написа майка му, Лани Уелс Мийк, на страницата си във Facebook.

„Той беше заобиколен от приятели, семейство и присъствието на неговия Господ и Спасител, Исус Христос. Хъдсън беше донор на органи и семейството му е утешено, знаейки, че той ще продължи да помага на другите години напред“, гласи некрологът за Мийк, пише Телеграф.

Отиде си звезда от "Умирай трудно 2"

Роденият в Алабама Мийк е най-известен с участието си в трикратно номинирания за Оскар филм „Baby Driver“ като ролята на малко дете. Но той също участва като гост в номинирания за Еми телевизионен сериал „МакГавър”, пише New York Post.

‘Baby Driver’ star Hudson Meek has sadly passed away at the age of 16 after an accident pic.twitter.com/EhAeYJFPlt