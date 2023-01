Главният прокурор на Ню Йорк за Nexo: Поведението им беше съмнително, нашите закони са ясни

Въпреки неколкократните ни предупреждения, платформата за криптовалута Nexo се провали в това да се регистрира. Въпреки че поведението им беше съмнително, нашите закони са ясни: ще накараме Nexo да плати 24 млн. долара за нарушаване на щатските закони и банваме компанията за срок от 5 години. Това пише в профила си в Туитър главният прокурор на Ню Йорк Летиша Джеймс.

Тя обяснява още, че Nexo ще плати и 1,9 млн. долара на Ню Йорк, както и че са задължени да информират всичките си инвеститори да изтеглят активите си от платформата.

Асен Василев: Сценарият с димката Nexo се разпада

Дните, в които крипто компании се държаха все едно правилата не се отнасят за тях, приключиха, заканва се още Джеймс.

Despite our repeated warnings, cryptocurrency platform @Nexo failed to register with my office.



While its behavior was shady, our laws are not: we're making Nexo pay $24 million for breaking state laws and banning the company from operating in New York for 5 years. https://t.co/mXTYi7DTBv