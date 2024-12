Двама мъже загинаха в планината, докато търсят Голямата стъпка

Двама мъже са били открити мъртви в планинска местност в щата Вашингтон (САЩ), докато търсели Голямата стъпка – митична фигура от северноамериканския фолклор, за която се твърди, че обитава усамотени гори, най-вече в северозападната част на САЩ и канадската провинция Британска Колумбия.

Телата на жертвите – на 37 и на 59 години от град Портланд, щата Орегон, бяха открити след тридневно издирване, което започна навръх Коледа. Местните власти получили сигнал от техен роднина, който казал, че не са се прибрали вкъщи, след като предприели пътуване към Националния парк Gifford Pinchot в търсене на Голямата стъпка.

Над 60 души участваха в претърсването на местността, като за целта бяха използвани хеликоптери, дронове и кучета.

Туристи твърдят, че са заснели митично създание, властите отказаха да разследват

От офиса на шерифа в окръг Скамания поясниха, че двамата са загинали най-вероятно в резултат от екстремно ниските температури в района и липсата на подходяща екипировка.

Досега в САЩ и Канада са докладвани стотици случаи на хора, които твърдят, че са забелязали Голямата стъпка, предимно в горите и планините в северозападните части на Съединените щати. Досега обаче не са открити солидни доказателства за съществуването на митологичното създание.

2 Oregon men die from exposure in a forest after they went out to look for Sasquatch https://t.co/qlFz9dO2Ap pic.twitter.com/zy5EgFxxtp