Американски дипломат призова талибаните да освободят борци за правата на жените

Високопоставен американски дипломат призова днес талибаните да освободят афганистанка, която се бори за правата на жените, и още четирима нейни съмишленици, които бяха задържани в Кабул в четвъртък, предаде ДПА.

"САЩ никога няма да спрат да изразяват подкрепата си за правото на жените да живеят, да работят и да се събират спокойно", заяви в Туитър Карън Декър, която е шарже д'афер на САЩ в Афганистан.

I join @UNAMANews in calling for the release of @YaghubiZarifa and four other activists; the U.S. will never stop supporting women’s right to live, work, and assemble in peace. https://t.co/bRUhlu6VQe