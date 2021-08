САЩ се готвят да премахнат визите за Хърватия, България ще почака още

Държавният секретар на САЩ Антъни Блинкън е поканил в понеделник Хърватия да се присъедини към американската Програма за отмяна на визовия режим, което е крачка към отпадане на визите, съобщава телевизия N1.

,,Тази стъпка към безвизово пътуване е признание за огромния напредък на Хърватия в постигането на строгите стандарти за страните-участнички. Очакваме още по-силни отношения между САЩ и Хърватия, посочи Блинкън в Туитър.

Today I nominated Croatia to join the Visa Waiver Program. This step towards visa-free travel recognizes Croatia’s tremendous progress to meet the rigorous standards for participant countries. We look forward to an even stronger U.S.-Croatia relationship.