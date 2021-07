Антъни Блинкън се срещна с беларуската опозиционна лидерка Светлана Тихановска

Държавният секретар на САЩ Антъни Блинкън се срещна вчера с беларуската опозиционна лидерка Светлана Тихановска, която е във Вашингтон за срещи с високопоставени представители на американското правителство и конгресмени, съобщиха Франс прес и Асошиейтед прес.

"Благодарих му за подкрепата за беларуските стремежи към демокрация", написа Тихановска в Туитър след разговора си с шефа на американската дипломация в Държавния департамент.

Светлана Тихановска призова САЩ за още санкции срещу режима в Минск

"Призовах /САЩ/ да засилят помощта си за нашето гражданско общество, да окажат по-голям икономически и политически натиск върху режима и да призоват Русия да играе конструктивна роля за уреждането на кризата", добави тя.

Тихановска беше основният съперник на беларуския президент Александър Лукашенко на изборите през август 2020 г., на които той беше преизбран за пети мандат. Тя беше принудена да напусне страната след изборите, чиито резултати според опозицията и Запада са били манипулирани.

Говорителят на Държавния департамент Нед Прайс заяви, че Блинкън и Тихановска "са обсъдили продължаващите репресии от страна на режима на Лукашенко". Съединените щати "ще продължат усилията си" в подкрепа на "стремежите на беларуския народ за човешки права, демокрация и по-широките им евро-атлантически стремежи", добави Прайс.

Тихановска, която пристигна във Вашингтон в неделя, вчера се срещна също със заместник държавния секретар по политическите въпроси Виктория Нюланд, а днес ще има срещи с високопоставени представители на Белия дом, предаде БТА.

During the meeting with @SecBlinken, I thanked him for supporting Belarusian democratic aspirations. I called on to strengthen help for our civil society, economically & politically pressure the regime, & appeal to Russia to play a constructive role in the crisis resolution. pic.twitter.com/8HHk3IQqeF