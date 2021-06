Кола се вряза в протестиращи в Минеаполис, има загинала и ранени

Една жена почина, а трима души бяха ранени, след като кола се вряза в група протестиращи в Минеаполис - градът, в който преди година убийството на цветнокож от бял полицай по време на ареста му породи вълна от демонстрации, предаде Франс прес.

Водачът на колата е бил бял. Той е бил изваден от превозното средство от протестиращите, които извикали полицията. Смята се, че може да е бил под влияние на наркотици или на алкохол.

Демонстрантите, в които колата се врязала, се били събрали да изразят гнева си от смъртта на афроамериканеца Уинстън Смит-младши, застрелян на 3 юни по време на задържането му от полицията.

Според полицаите Уинстън Смит-младши е бил прострелян при престрелка между тях и него и в колата му е имало пистолет.

Но спътницата на мъжа твърди, че той изобщо не е бил въоръжен по време на ареста.

A major crash happened in Minneapolis involving a car and street protesters. One protester reportedly died. The driver was pulled out and assaulted by the crowd before being taken into police custody. pic.twitter.com/GbyoPGZEQL