 Макрон вкара дузпа в благотворителен мач

Френският президент Еманюел Макрон вкара гол от дузпа за отбор на известни личности в благотворителна футболна среща, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Макрон, който играеше в средата на терена и беше с номер 3, получи топката и беше поканен да изпълни наказателния удар, след като преди това противников играч повали в наказателното поле негов съотворник.

Френският президент, който е на 43 години, би ниско в средата на вратата, като излъга вратаря, който вече беше тръгнал да се хвърля в десния ъгъл. Вратарят успя да закачи топката с крак, но не можа да я задържи извън мрежата.

Emmanuel Macron scores penalty during charity football match: Goal! French President Emmanuel Macron scores a penalty kick after a few minutes of play while participating in a gala football match of the Variété Club de France in Poissy. pic.twitter.com/QjlU0TckGS