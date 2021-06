Срещата Ердоган-Байдън не доведе до пробив, въпреки оптимистичния тон на лидерите

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че неговата страна ще се нуждае от "дипломатическа, логистична и финансова подкрепа" от САЩ, ако се очаква да запази военното си присъствие в Афганистан, за да защитава и управлява международното летище в Кабул след изтеглянето на останалите военни сили на НАТО, предаде Асошиейтед прес.

След срещата на върха на НАТО в Брюксел турският президент каза, че Анкара иска Пакистан и Унгария също да участват в новата мисия в Афганистан след изтеглянето на американските военни, предаде БТА.

"Ако те не искат да напуснем Афганистан, ако те искат турска подкрепа там, тогава дипломатическата, логистична и финансова подкрепа на САЩ ще бъде от огромно значение", каза Ердоган, чиято страна поддържа исторически близки отношения с Афганистан и в момента има около 500 войници там.

Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг каза, че Турция ще играе ключова роля в Афганистан, но допълни, че на срещата вчера не е взето решение по въпроса, допълва Ройтерс.

Чавушоглу: САЩ искат сътрудничество с Турция в много области

Турският президент съобщи, че е имал конструктивна среща с президента на САЩ Доналд Тръмп и го е поканил да посети Турция, информира АП. Двамата лидери се познават добре от години, но първата им среща очи в очи като държавни глави се състоя в труден период от техните отношения, отбелязва агенцията.

"Има силно желание за започване на нова ера във всички сфери, на базата на взаимно уважение и интерес", каза Ердоган. "Няма проблем в турско-американските отношения, който да не може да бъде решен", посочи той.

Американският президент Джо Байдън Джо Байдън (Джоузеф Робинът Байдън) е американски политик. Джо Байдън е роден на 20 ноември 1942 г. в каза, че е имал позитивна и конструктивна среща с Ердоган и изрази увереност, че ще бъде постигнат реален напредък в отношенията.

Въпреки оптимистичния тон нито един от двамата лидери не каза конкретно как ще поправят отношенията си или какви стъпки ще предприемат, за да намалят напрежението, отбелязва Ройтерс.

Турция, която има втората по големина армия в НАТО, разгневи съюзниците си като закупи руска отбранителна система и се намеси във военните конфликти в Сирия и Либия. Турция също така има териториални спорове с Гърция и Кипър в Средиземно море, напомня агенцията.

След като встъпи в длъжност Байдън възприе по-хладен тон към Ердоган от предшественика си Доналд Тръмп. Новият американски президент бързо призна убийствата на арменци през 1915 г. за геноцид, с което ядоса Турция, и засили критиките към Анкара по въпроса за човешките права.

Ердоган каза, че на срещата с Байдън не е бил обсъждан арменският въпрос, отбелязва Асошиейтед прес.

Турският лидер поднови обаче призива си към САЩ да прекратят подкрепата за сирийските кюрдски бойци, които Анкара смята за свързани с Кюрдската работническа партия (ПКК).

Турция: Неутрализирахме високопоставен терорист от ПКК

Ердоган даде да се разбере, че двамата лидери не са успели да преодолеят разногласията си и относно руската противоракетна система С-400, заради която САЩ изключиха Турция от програмата за изтребители Ф-35 и наложиха санкции на представители на отбранителната промишленост.

"Нашите размишления за С-400 са същите като преди. Аз изразих същите размишления пред г-н Байдън", каза Ердоган.

After pool holds for nearly two hours, Biden and Erdogan sit silently in front of cameras



Biden eventually says “we had a very good meeting.”



When told press couldn’t really hear him, he said “because I didn’t say anything.”



Nothing else. No other words before pool moved out pic.twitter.com/VbqSNW01V7