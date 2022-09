Още една делегация на Конгреса на САЩ е на посещение в Тайван в момент, когато напрежението в отношенията с Китай продължава да е високо заради претенциите му към самоуправляващия се остров, предаде Асошиейтед прес.

Осемчленната двупартийна делегация се срещна с тайванската президентка Цай Ингвен, която благодари на групата от високопоставени представители от САЩ за това, че са изразили силната подкрепа на американския Конгрес за Тайван, посочва Ройтерс.

