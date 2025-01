Виелица предизвика верижна катастрофа с близо 100 коли в Казахстан

При верижна катастрофа в северната казахстанска Акмолинска област поради виелица и лоша видимост са се сблъскали 95 автомобила, предаде ТАСС, позовавайки се на националния оператор на пътната инфраструктура „Казавтожол“.

Няма загинали, но има двама ранени - по-късно откарани в болница, при инцидента, дължащ се на влошаването на времето, на пътя, свързващ Астана и Петропавловск, в отрязъка между селата Когам и Каратал в Биржански район на областта.

Съобщава се, че на място са пристигнали служители на полицията и службата за извънредни ситуации, които са евакуирали автомобилите и са осигурили сигурността на движението.

Отбелязва се, че по-рано за региона е издадено предупреждение за възможно влошаване на времето, а на водачите е било препоръчано да се въздържат от пътувания.

„Заради неспазване на ограниченията на скоростта и безопасната дистанция в 13:28 часа (10:28 часа българско време) на 153-тия километър от пътя […] стана масова катастрофа с участието на около 95 автомобила“, поясниха от пресслужбата на „Казавтожол“.

В момента едната лента на пътя е разчистена, а автомобилите, които са в изправност, са продължили пътя си, пише БТА.

In Kazakhstan, 95 cars are crowded together on the highway amid a massive accident, storm and bad light. #Kazakhstan pic.twitter.com/u2DMwShVH4