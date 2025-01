Двойка е открита мъртва в туристическа вила

Телата на британка и нейния годеник са открити в туристическа вила във Виетнам, съобщи полицията. Те са били в отделни стаи и по тях няма данни за физически травми, предаде „Гардиън“.

Жертвите са назовани на местно ниво като Грета Мари Отесон, 33-годишна британка, и Арно Елс Куинтън, 36-годишен южноафриканец.

Двойката е била отседнала в комплекса в Хъй Ан в централната провинция Куанг Нам. Телата са открити от служители на вилата и полицаи в 11:18 ч. на 26 декември.

Според съобщения в медиите тялото на Отесон е открито на леглото ѝ на първия етаж, докато Куинтън е намерен в същото положение, но в друга стая.

Съдебномедицинската експертиза не е показала следи от физическа травма или насилие и не е имало следи от взлом, съобщава уебсайтът VnExpress.

