Катастрофа на два влака в Южен Пакистан отне живота на 25 души

Два експресни влака са се сблъскали рано тази сутрин в Южен Пакистан, съобщи Асошиейтед прес. Според полицията и членове на спасителните екипи са загинали поне 25 пътници.

Първоначално единият експрес е дерайлирал, а малко след това другият се е ударил в него, съобщи Усман Абдуллах, полицейски служител в окръг Готки на провинция Синд, където е станала катастрофата.

#Breaking | Two trains collided in southern Pakistan killing at least 25 passengers, news agency AP reports pic.twitter.com/8I95EqTiQT

Той допълни, че жители на околните села, спасители и полицаи транспортират загиналите и ранените пътници до близките болници.

Между 15 и 20 пътници все още са блокирани в останките на първия влак, каза Умар Туфаил, полицейски началник в Готки. Засега не е ясно какво е причинило дерайлирането и последвалия сблъсък.

Малик Аслам, местен жител, е казал пред пакистанската телевизия Гео Нюз, че ранените са около 100 души. Той самият е преброил телата на поне 30 жертви при спасителните операции.

In Video: trains Collide in Pakistan Sindh's province. At least 30 killed, and 50 injured. pic.twitter.com/MFQQx48aVW