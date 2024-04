Фючър, Метро Бумин и Кендрик Ламар запазват челната си позиция в класацията на "Билборд" за сингли

© Getty Images

Рапърите Фючър, Метро Бумин и Кендрик Ламар за трета поредна седмица са начело в класацията Хот 100 на "Билборд" за сингли, съобщи сайтът на изданието.

Изпълнителите запазват първенството си с парчето Like That, което става първата песен след Flowers на Майли Сайръс, прекарала първите си три седмици на върха в чарта.

Сингълът на Сайръс се задържа начело шест поредни седмици между януари и март 2023, припомня изданието.

Сред хип-хоп синглите Like That е първият, прекарал първите си три седмици на челна позиция след Nice for What на Дрейк, който доминира в продължение на четири седмици през 2018 г.

На второ място в класацията "Хот 100" е ирландският музикантът Хозиър, който се е изкачил от четвърта позиция със сингъла Too Sweet.

Третото място остава непроменено спрямо предходната седмица и се заема от Бенсън Бун с Beautiful Things.

Челната петица в класацията "Хот 100" на "Билборд" за сингли се допълва от Теди Суимс с Lose Control и Бионсе с Texas Hold 'Em.

В "Топ 10" намират място още Джей Коул със 7 Minute Drill, Джак Харлоу с Lovin on Me, Ариана Гранде с We Can't Be Friends (Wait for Your Love), Фючър, Метро Бумин, Травис Скот и Плейбой Карти с Type Shit и Ноа Каан със Stick Season, допълва БТА.

