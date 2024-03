© Getty Images

Ариана Гранде оглави класацията на "Билборд" за албуми с Eternal Sunshine с дебюта на продукцията, съобщи сайтът на изданието.

За шести път певицата се изкачва на върха на чарта. Гранде издаде албума си Eternal Sunshine на 8 март.

Преди това тя застана начело на подреждането с Positions (през 2020 г.), Thank U, Next (2019), Sweetener (2018), My Everything (2014) и Yours Truly (2013).

От Eternal Sunshine са продадени 227 000 еквивалентни единици за отчетния период.

Втората позиция в класацията за албуми на "Билборд" е за кънтри звездата Морган Уолън и One Thing at a Time, който слиза с една позиция. За отчетния период са продадени 68 000 еквивалентни единици от продукцията.

Място отстъпва и Ноа Каан с албума си Stick Season, който е трети в чарта на "Билборд" тази седмица. От него са продадени 48 000 еквивалентни единици за отчетния период.

В челната петица на подреждането на "Билборд" място намират Кание Уест (изявяващ се като Йе) и Тай Дола Сайн със съвместния си проект Vultures 1, от който са продадени 45 000 еквивалентни единици за отчетния период, следвани от Сиза със SOS. Певицата заема пето място, като за отчетния период са продадени почти 45 000 еквивалентни единици, допълва БТА.

