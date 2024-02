Дамска доминация и рекорди белязаха 66-ата церемония за наградите "Грами"

© Getty Images

Жените доминираха на 66-ата церемония за наградите "Грами", спечелвайки т.нар. "голяма четворка" - отличията за албум на годината, запис на годината, песен на годината и най-добър нов изпълнител. Досега това се е случвало само седем пъти в историята на водещите музикални отличия, съобщават световните агенции и "Билборд".

Голямата награда за албум на годината за безпрецедентния четвърти път отиде при Тейлър Суифт за Midnights. С постижението си Суифт изпревари легенди на музиката като Франк Синатра, Пол Саймън и Стиви Уондър, които са получавали водещото отличие по три пъти.

Певицата преди е печелила топ наградата за албум на годината с Fearless, 1989 и Folklore.

Преди да увенчае вечерта си с общо 14-ата награда "Грами" в кариерата си, Тейлър Суифт спечели 13-ото си грамофонче за най-добър поп вокален албум. Певицата използва момента, за да обяви, че ще издаде 11-ия си студиен албум The Tortured Poets Department на 19 април.

Останалите отличия от "голямата четворка" отидоха при Майли Сайръс (запис на годината за "Flowers"), Били Айлиш (песен на годината за баладата What Was I Made For? от филма "Барби" в съавторство с брат й Финиъс) и ритъм енд блус певицата Виктория Моне (най-добър нов изпълнител).

Досега в 66-годишната история на наградите "Грами" жени са печелили четирите основни отличия седем пъти - два пъти през първите 40 години и пет пъти през последните 20 години, което свидетелства за нарастваща тенденция.

На 14-ите награди "Грами" през 1972 г. Керъл Кинг печели призовете за албум, запис и песен на годината, а отличието за най-добър нов изпълнител отива при Карли Саймън.

Десет години по-късно на 24-ите отличия през 1982 г. Йоко Оно заедно с Джон Ленън печели приза за албум на годината, Ким Карнс - за запис и песен на годината, и Шийна Истън - за най-добър нов изпълнител.

Четиридесет и деветите награди "Грами" през 2007 г. се оказват триумфални за "Чикс", известни тогава като "Дикси чикс", които получават отличията за албум, запис и песен на годината. Най-добър нов изпълнител става Кари Ъндърууд.

Три години по-късно, на 52-ите награди през 2010 г. , група "Аркейд файър", в състава на която влизат и две жени, печели приза за албум на годината, "Лейди Ей", известни тогава като "Лейди Антебелум" с вокалистка Хилари Скот, получават отличието за запис и песен на годината, а за най-добър нов изпълнител е обявена Есперанса Сполдинг.

Шестдесет и вторите награди "Грами" през 2020 г. се оказват триумф за тийнейджърката Били Айлиш, която обира "голямата четворка".

Тейлър Суифт и Били Айлиш се наредиха сред носителките на четирите основни отличия и на 63-ите награди "Грами" през 2021 г. Суифт тогава спечели приза за албум на годината, а Айлиш - за запис на годината. Певиците Хър и Тиара Томас триумфираха в категорията за песен на годината, а рапърката Меган Дъ Стелиън стана най-добър нов изпълнител.

Жените обраха четирите водещи награди на латиноамериканските "Грами" през 2023 г. за първи път в 24-годишната история на шоуто, припомня "Билборд". Сред победителките тогава беше и колумбийката Карол Джи, която тази година сътвори история на наградите "Грами" като първата жена изпълнител, спечелила приза за най-добър албум в стил "латино ърбан" за Manana Sera Bonito.

Носителите на награди "Грами" се избират от представители на музикалната индустрия, съставляващи американската Национална звукозаписна академия, която през последните години работеше за разнообразяване на членския си състав, приемайки в редиците си повече жени и цветнокожи.

Певицата Дуа Липа откри наградното шоу с потпури от предстоящия й сингъл Training Season, най-новия й сингъл Houdini и диско поп хита Dance the Night от "Барби".

Преди наградната церемония британската певица от албански произход сподели възгледите си относно равенството между половете в музикалната индустрия.

Визирайки доминацията на жените в номинациите за "Грами", Дуа Липа отбеляза, че е чудесно да се видят толкова дами на върха. "Това, което искаме, е просто равни позиции в индустрията и да бъдем възприемани равностойно и на равни нива, не само от творческата страна, но и от страна на бизнеса. Мисля, че все още сме в процес на изясняване на тази част, но бавно, с малки стъпки, стигаме дотам", каза изпълнителката.

Коментарите й дойдоха след като доклад на Комитета по въпросите на жените и равенството към правителството на Обединеното кралство предупреди, че женомразството и дискриминацията са "ендемични" в музикалната индустрия.

Церемонията за 66-ите награди "Грами" със свои изпълнения закри певецът ветеран Били Джоел.

Сред рекордьорите на наградното шоу се нареди звуковият инженер Сербан Генеа, който е работил над албума на Тейлър Суифт. Той стана първият човек, а не изпълнител, отличен във водещата категория пет пъти.

Били Айлиш и брат й Финиъс за втори път печелят в категорията за песен на годината, което ги поставя в компанията на отличници като Ю Ту, Адел и Бруно Марс.

Победата на Виктория Моне за най-добър нов изпълнител бележи седмата поредна година, в която солова изпълнителка печели в тази категория след Алесия Кара, Дуа Липа, Били Айлиш, Меган Дъ Стелиън, Оливия Родриго и Самара Джой. Това се равнява на най-дългата последователна серия от победи на изпълнителки в историята на категорията. В периода 1997-2003 г. наградата беше присъдена последователно на Лиан Раймс, Лорин Хил, Кристина Агилера, Шелби Лин, Алиша Кийс и Нора Джоунс.

Изпълнителки или групи, начело с жени, спечелиха наградите за най-добри албуми в повечето основни жанрове, включително поп (Тейлър Суифт), алтернативна музика ("Бойджиниъс"), рок ("Парамор"), прогресивен ритъм енд блус (Сиза), ритъм енд блус (Виктория Моне) и кънтри (Лейни Уилсън).

"Бойджиниъс", Сиза и Виктория Моне станаха основните победители на вечерта по отношение на броя на спечелените награди, с по три на брой. Три награди получи и рапърът Килър Майк, чийто арест бе един от запомнящите се моменти, белязали наградното шоу.

Тревър Ноа беше водещ на наградите "Грами" за четвърта поредна година. Ноа беше и сред номинираните за отличията в категорията за най-добър комедиен албум.

"Ghost in the Machine" на Сиза с участието на Фийби Бриджърс получи наградата за най-добро поп изпълнение на дует/група. Това е третият път от четири години насам, в който изцяло женска колаборация печели в тази категория. Лейди Гага и Ариана Гранде спечелиха преди три години с песента Rain on Me, последвани от Доджа Кет и Сиза с Kiss Me More.

Крис Стейпълтън взе наградата за най-добро солово кънтри изпълнение за рекордния четвърти път. Кари Ъндърууд и Уили Нелсън са печелили по два пъти в тази категория.

Джони Мичъл спечели отличието за най-добър фолклорен албум 54 години, след като получи първата си награда "Грами" за най-добро фолклорно изпълнение за Clouds. Това е десетото "грамофонче" за 80-годишната изпълнителка.

Група "Металика" получи приза за най-добро метъл изпълнение за рекордния седми път.

Лудвиг Йорансон спечели наградата за най-добър саундтрак за визуална медия за "Опенхаймер". Шведският композитор триумфира за първи път в категорията преди пет години за музиката към "Черната пантера".

Легендарният композитор Джон Уилямс, който след броени дни ще стане на 92 години, получи 26-ата си награда "Грами". С подобно постижение могат да се похвалят само седем души. Рекордьор с най-много "грамофончета" - 32, е Бионсе.

Уилямс става и петият най-възрастен носител на "Грами" след Пайнтоп Пъркинс, който е на 97 години, когато печели през 2011 г., Тони Бенет (95 г.), Джордж Бърнс (95 г.) и Джими Картър (94 г.).

Дейв Шапел спечели наградата за най-добър комедиен албум за пети път през последните седем години.

Мишел Обама стана първата първа дама или бивша първа дама, която е отличена два пъти за най-добра аудиокнига. Печелейки втора награди "Грами", Мишел Обама се изравнява със съпруга си Барак Обама. Семейство Обама са първата двойка в историята на водещите музикални отличия, която става многократен носител на "Грами".

