Неизвестен хвърли и уцели с предмет лицето на Били Айлиш по време на нейн концерт в САЩ

Певицата Били Айлиш бе уцелена в лицето с предмет по време на концерт в Аризона, САЩ.

22-годишната американка изпълняваше песента „What Was I Made For?“ в Глендейл, когато зрител от публиката я замери с нещо, което приличаше на колие или гривна.

Мега звезда пак се претрепа на сцената

След удара певицата прекъсна за миг изпълнението си, но бързо се овладя и продължи с песента, захвърляйки настрана предмета, с който бе улучена.

По ирония концертът е част от турнето на Айлиш „Hit Me Hard and Soft“, което певицата започна през септември и ще възобнови през февруари с концерти в Австралия и Европа.

Anoche en el concierto de Glendale mientras Billie Eilish cantaba "What Was I Made For?", le tiraron un objeto. pic.twitter.com/hDAbWCi7FH