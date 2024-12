След 30 години: Тандемът Снуп Дог и Д-р Дре се завръща с нов албум

© Getty Images (архив)

Днес, 13 декември, 2024 г. излиза 20-ият студиен албум на Снуп Дог – Missionary, съобщава Асошиейтед прес.

Той отново е продуциран от Д-р Дре, 30 години след съвместната им работа по дебютния проект на Снуп Дог – Doggystyle, превърнал се в крайъгълен камък за развитието на хип-хопа. В музикалната индустрия, където трайните взаимоотношения са рядкост, тяхната творческа връзка остава здрава.

Албумът с 15 песни включва няколко гостувания на известни музиканти, сред които Еминем, 50 Сент, Стинг, Джели Рол, Том Пети и други. Сингълът Another Part of Me, например, е семплиран от Message in a Bottle на „Полис“ – песен от 1979 г., която Стинг написва и изпява като солист.

Стинг бързо одобрява семплите за Another Part of Me, запознавайки се по-детайлно с личността на Снуп след стремителния възход на суперзвездата на Олимпийските игри в Париж това лято, въпреки че не го е срещал лично до онзи момент. Снуп влезе в новините, носейки олимпийския огън, завладя публиката като кореспондент на Ен Би Си в праймтайма, плуваше с Майкъл Фелпс, присъстваше на женски футболен мач на американския отбор, танцуваше със Симон Байлс и какво ли още не, припомня БТА.

Той ме помоли да изпея един куплет, което е трудно. Това е различен стил от този, който обикновено пея. Това е много, много бърз рап стил, което е предизвикателство за мен, но аз обичам предизвикателствата. Мисля, че ще бъде хит, казва Стинг, който се среща със Снуп за първи път на снимачната площадка на The Voice.

Снуп Дог и Д-р Дре започват работа по албума преди почти две години. Рапърът признава, че по време на записите Д-р Дре го е познавал по-добре от самия него.

„В общи линии той пишеше вместо мен, даваше съвети за произношението и начина, по който трябва да изразя най-добре стила си. Той е истински продуцент. Знае какво трябва да направя във всеки един момент“, казва Снуп за Д-р Дре.

