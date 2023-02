Майли Сайръс отново е начело на класацията на "Билборд" за сингли

© Getty Images/Guliver

Майли Сайръс оглави класацията "Билборд Хот 100" за пета седмица, съобщи сайтът на изданието. Песента "Flowers" е най-слушаният хит в САЩ.

Парчето на Майли Сайръс отбелязва най-бързото изкачване до върха за последните 7 години, откакто "Can't Stop the Feeling!" на Джъстин Тимбърлейк оглави класацията през юни 2016 г. От 1998 г. само три други песни са се изкачвали начело за пет седмици или по-малко - "Hello" на Адел (четири седмици през 2015 г.), "Survivor" на "Дестинис Чайлд" (пет седмици през 2001 г.) и "No Scrubs" на Ти Ел Си (пет седмици през 1999 г.)

"Kill Bill" на Сиза е номер две в класацията за шеста поредна седмица. Метро Бумин, Уикенд и 21 Савидж са на трета позиция с "Creepin". Това е изкачване с две места от позицията им през изминалата седмица.

"Пинк Пантерс" и Айс Спайс влизат за пръв път в топ 10 на чарта на четвърта позиция с песента "Boy’s a Liar, Pt2" от 14-а позиция миналата седмица.

Пето място в класацията за сингли заема "Last Night" на Морган Уолън. През изминалата седмица кънтри звездата беше на трето място.

