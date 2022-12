© Pixabay

Apple Music обяви топ песните на 2022 г. Хитът на Кид Ларой и Джъстин Бийбър „Stay“ оглавява световната класация на стрийминг платформата.

Песента „Stay“ остава на върха на Billboard Hot 100 седем седмици през лятото и е номер 1 в глобалната класация на Apple Music. Парчето остана на върха цели 51 последователни дни. „Cold Heart“ на Елтън Джон и Дуа Липа беше номер 1 в класацията Shazam. Песента „We Don't Talk About Bruno“ от мюзикъла „Енканто“ („Encanto“) е с най-четения текст за 2022 г.

На глобалния връх са още „As It Was'“ на Хари Стайлс, „Wait For U“ на Фючър, Дрейк и Темс, „Super Gremlin“ на Кодак Блек, „Easy on Me“ на Адел, „Heat Waves“ на Glass Animals. Хип-хопът продължава да е водещият жанр на световните Топ 100 с цели 32 песни. На второ място е поп музиката с 23 песни. Ар ен Би и соулът са на трето място с 11 песни.

Данните показват и нарастващо присъствие на неанглоезичната музика. Африканските песни се изкачват в класацията Shazam, както и в глобалните 100 песни на деня. Японските песни отбелязват възход в класацията за най-четени текстове. „Това, което преди определяхме като нишов жанр, вече е част от мейнстрийма. За нас това е вълнуващо развитие на платформата“, каза Рейчъл Нюман, ръководител на редакторския отдел в Apple Music, пише каналът Vbox7.

