Хари Стайлс оглавява класацията за сингли на "Билборд"

Британският певец Хари Стайлс е начело на класацията на списание "Билборд" за сингли с "As It Was" за 13-а непоследователна седмица, съобщи сайтът на изданието.

Той запазва лидерската позиция от миналата седмица.

До челната тройка на подреждането се изкачи и втори сингъл от албума на Стайлс "Harry's House". Парчето "Late Night Talking" заема трета позиция, след като преди седмица беше на 12-о място. Изпълнителят пусна няколко нови версии на сингъла в последните дни.

Хари Стайлс е първият изпълнител, успял да класира едновременно две песни в топ 3 на чарта от началото на годината, отбелязва "Билборд".

Второто място в подреждането е за Стив Лейси със сингъла "Bad Habit", запазил позицията си от миналата седмица в "Хот 100".

Четвърти е Ники Юар с парчето "Sunroof", който се изкачва с едно стъпало в чарта.

Пета се нарежда Лизо с "About Damn Time", която слиза с две места спрямо изминалите седем дни. Сингълът беше начело на чарта на "Билборд" в края на месец юли, допълва БТА.

