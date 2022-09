Телескопът „Джеймс Уеб” изпрати снимки на Марс

Космическият телескоп "Джеймс Уеб" улови ослепителната инфрачервена светлина от Марс по-рано през месеца, предаде ЮПИ, позовавайки се на НАСА.

Направените от телескопа снимки показват източното полукълбо на Червената планета в различни дължини на вълната на инфрачервената светлина, информира "Дарик".

Чуйте как метеорити се удрят в повърхността на Марс

От НАСА заявиха, че новите изображения ще помогнат за напредъка в научното изследване на Марс.

"Телескопът Джеймс Уеб" може да заснема изображения и послеобрази със спектрална разделителна способност, необходима за изучаване на краткосрочни явления като прашни бури, метеорологични модели, сезонни промени и, в едно наблюдение, процеси, които протичат по различно време на марсианския ден", пише НАСА в блога си.

В действителност телескопът е толкова чувствителен, че астрономите е трябвало да направят корекции, за да попречат на ослепителната светлина да насити детекторите му.

На някои от изображенията се виждат пръстените на кратера Хюйгенс, тъмната вулканична скала на Големия Сирт (Сиртис Майор) и просветляването в равнината Елада.

"Равнината Елада е с по-ниска надморска височина и следователно с по-високо атмосферно налягане. Това по-високо налягане води до потискане на топлинното излъчване в този конкретен диапазон на дължината на вълната поради ефект, наречен разширяване на налягането", казва Херонимо Вилянуева, главен изследовател от Центъра за космически полети "Годард" на НАСА.

Изследователите подготвят статия, която ще изпратят в научно списание за рецензиране и публикуване.

The NASA/ESA/CSA James #Webb Space Telescope captured its first images and spectra of #Mars on 5 September 2022 https://t.co/B61gRDczbN pic.twitter.com/OcNldegob7