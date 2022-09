Чуйте как метеорити се удрят в повърхността на Марс

Спускаемият апарат "ИнСайт" на НАСА, който се намира на Марс, е успял да улови вибрации и звуци от четири метеорита, които са се ударили в повърхността на Червената планета, предаде Асошиейтед прес.

Засечените сеизмични и акустични вълни са от поредица от сблъсъци през 2020 г. и 2021 г. Сателит в орбита около Марс потвърди местата на ударите, до 290 километра от апарата, информира "Дарик".

Първият метеорит, за който е получено потвърждение, се е разпаднал на поне три части, като всяка от тях е образувала кратер на повърхността на Червената планета. На 11-секунден аудиозапис от този удар се чуват три звука, като единият наподобява този, издаван от метал при силно блъскане от вятър тук, на Земята.

"След тригодишното чакане "ИнСайт" да засече сблъсък, тези кратери изглеждаха красиви", казва в изявление Ингрид Добар от университета Браун, съавтор на статията, публикувана в списанието "Нейчър джиосайнъс".

Вече произвеждат кислород на Марс

Екипът, ангажиран с "ИнСайт", очакваше апаратът да засече множество подобни сблъсъци заради близостта на Марс до астероидния пояс и рядката атмосфера на планетата.

Вграденият френски сеизмометър на спускаемия модул може да е пропуснал сблъсъци заради пречещия шум от марсианския вятър или сезонни промени в атмосферата.

Според НАСА учените сега знаят какво да търсят, което вероятно ще доведе до увеличаване на засечените подобни звуци.

Космическият апарат на НАСА “ИнСайт” пристигна на Червената планета през 2018 г., за да изучава сеизмичните вълни и вътрешната ѝ структура.

Мисията му ще помогне на учените да разберат по-добре как са се формирали скалистите планети в Слънчевата система.

