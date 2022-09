Откриха скелет от каменната ера с ампутиран крак

Скелет на 31 000 години на млад мъж с липсваща част от левия му крак, открит в пещера в Индонезия, е най-древното свидетелство за ампутация, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на резултати от изследване.

Според учените ампутацията била направена, когато човекът бил още дете и той живял години наред с един крак. Праисторическата операция може да е доказателство, че хората са развивали медицина много по-рано, отколкото се смяташе досега, пише в изследването, публикувано в сп. "Нейчър".

Авторите му проучвали пещера на о. Борнео в район на дъждовна гора, известен с находките на най-ранното скално изкуство в света, когато се натъкнали на гроб, каза Тим Малоуни, археолог от университета Грифит в Австралия и ръководител на изследването, добавя БТА.

По-голяма част от скелета била непокътната, но му липсвало стъпало и долната част от левия крак, поясни той. След като изследвали останките, учените заключили, че костите на стъпалото не просто липсват от гроба и не са били изгубени случайно, а са били внимателно отстранени.

Върху останалата кост на крака има ясни следи от отрязване и от заздравяване, каза Малоуни. Няма следи от инфекция, която би могла да се очаква, ако кракът на детето бил отхапан от животно като крокодил например. Няма следи и от фрактура, които биха били налични, ако кракът бил счупен при инцидент.

Кост на 7 милиона години разкрива любопитен факт за предшественици на хората

Според учените човекът е живял между шест и девет години, след като е загубил крайника си и вероятно е починал млад по неизвестни причини, смятат учените.

Находката показва, че праисторическите хора са имали достатъчни медицински познания, за да извършат операция без фатална кръвозагуба или инфекция, заключават авторите на изследването. Те не могат да кажат с какъв инструмент е извършена ампутацията и как е предотвратена инфекция, но допускат, че е използван остър каменен инструмент и посочват, че богатата растителност в региона има и медицинско приложение.

A human skeleton found in Borneo, dated to about 31,000 years ago, shows that the left foot had been surgically amputated and that the patient recovered, according to a @Nature paper. https://t.co/GvcwJd6FBe pic.twitter.com/v9eXoSGBaX