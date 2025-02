Принцът и принцесата на Уелс отбелязаха Деня на влюбените с романтична снимка

Принцът и принцесата на Уелс публикуваха своя романтична снимка по случай Деня на влюбените, съобщава БТА.

Уилям и Кейт са използвали кадър от видеото, публикувано през септември миналата година, когато принцесата обяви, че е приключило лечението ѝ от рак.

Двамата са облечени с къси панталони, маратонки и ризи в гориста местност - Кейт се усмихва, докато принцът я целува по бузата.

Кейт Мидълтън обяви, че ракът ѝ е в ремисия

Снимката беше публикувана в официалния им акаунт в "Екс", без текст и само с емотикон сърце.

За първи път двойката, която сключи брак през 2011 г., публикува снимка по случай Деня на влюбените.

Уилям и Кейт се запознават в университета "Сейнт Андрюс" в Шотландия, стават приятели, преди да започнат романтична връзка.

"Очевидно и се забавляваме заедно, и двамата имаме много добро чувство за хумор", казва принцът по повод годежа им.

Двамата се венчаха в Уестминстърското абатство на 29 април 2011 г. Уилям и Кейт посрещнаха първото си дете Джордж през 2013 г., последвано от Шарлот през 2015 г. и Луи през 2018 г.

Do you LIKE the Prince and Princess of Wales



YES or NO. pic.twitter.com/LgMj5twHQO