Кит погълна и изплю каякар

Гърбат кит погълна за кратко 24-годишен каякар по време на екскурзия заедно с баща му в ледените води на най-южния чилийски регион Патагония. Ужасяващият момент, заснет с камера от бащата на момчет и показва как китът изплува в Магелановия проток и поглъща Адриан Симанкас за няколко минути, след което го изплюва, предаде БТВ.

На видеото се чува как бащата на Адриан крещи на сина си, който е изплют от кита, да „хване лодката“. След това младежът плува към каяка на баща си и се държи за него, докато те се изтеглят.

„Мислех, че ме е погълнал“, казва Адриан във видеото.

В разговор със CNN en Español той обяснява какво е било усещането да бъдеш погълнат за кратко от гърбат кит.

Кит скочи върху двойка на каяк (видео)

„Когато се обърнах, усетих върху лицето си слузеста текстура. Видях цветове като тъмносиньо, бяло. Нещо, което се приближаваше отзад, което се затвори... и ме потопи. В този момент си помислих, че нищо не мога да направя, че ще умра, не знаех какво е това“, разказва момчето.

Но въпреки несигурността усеща, че спасителната му жилетка го издърпва нагоре, а след две секунди се озовава отново на повърхността и започва да разбира какво се е случило.

Бащата на Адриан разказа, че е започнал да записва, когато е забелязал „хубави вълни“, които изглеждали вълнуващи.

„След това чух нещо, което звучи като силна вълна, която се удря зад мен, и когато се обърнах, не видях Адриан или неговия каяк. Затова се притесних и около три секунди по-късно видях, че той се е изстрелял на повърхността, а каякът след него“, казва още бащата.

Ученият по дива природа Ванеса Пирота обясни, че по това време гърбатият кит вероятно се е хранил с риба и каякарят е бил на пътя му.

„Тези животни не се насочват към плячка с човешки ръст“, каза тя, посочвайки тесния им хранопровод и липсата на зъби.

Магелановият проток е популярна туристическа дестинация заради дейностите на открито и красивата флора и фауна. Плаването с каяк с делфини и гърбати китове е една от атракциите, рекламирани на правителствения уебсайт за туризъм.

По данни на Националната океанска и атмосферна администрация (NOAA) гърбатите китове живеят във всички големи океани на света.

NOAA твърди, че гърбатите китове са популярни сред наблюдателите на китове, тъй като са активни на повърхността и често изскачат и пляскат по водата с гръдните си перки или опашките си.

A humpback whale swallowed a kayaker in Chile before quickly releasing him. pic.twitter.com/7OCYXvy8od