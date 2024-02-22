СОС потвърди избора на зам.-председатели

Общинарите потвърдиха избора на зам.-председатели на Столичния общински съвет (СОС).
Това са Георги Георгиев, Диана Тонова, Вили Лилков, Севдалина Димитрова и Бойко Димитров.
СОС избра и съставите на постоянните комисии.
Ето и разпределението на 14 комисии в СОС: ГЕРБ-СДС имат петима председатели, МК "БСП за България" - четирима, "Продължаваме промяната - Демократична България" ("Спаси София") имат двама председатели на комисии, от "Има такъв народ" - един, а председателството на две комисии се поема от двама независими общински съветници.
Постоянна комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика - 17 членове:
Севделина Георгиева Петрова - председател;
Росица Юри Николова - зам.-председател;
Георги Валентинов Георгиев - зам.-председател;
Димитър Първанов Димитров;
Благовест Георгиев Георгиев;
Христо Николаев Копаранов;
Стефан Атанасов Спасов;
Грети Иванова Стефанова;
Димитър Христов Петров;
Анна Илиева Стойкова;
Драгомир Христов Младенов;
Лорита Георгиева Радева;
Диана Нинова Тонова;
Войслав Георгиев Тодоров;
Иван Георгиев Сотиров;
Ася Тодорова Тодорова;
Васил Стайков Драганов
Постоянна комисия по финанси и бюджет - 17 членове:
Димитър Бойков Вучев - председател;
Иван Янчов Таков - зам.-председател;
Пламен Иванов Данаилов - зам.-председател;
Бойко Георгиев Димитров;
Емилия Божидарова Ангелова;
Андрей Зографски;
Благовеста Атанасова Кенарова;
Росица Юри Николова;
Драгомир Иванов Драгомиров;
Ваня Лазарова Тагарева;
Прошко Начев Прошков;
Екатерина Евлогиева Йорданова;
Войслав Георгиев Тодоров;
Красимир Рангелов Гълъбов;
Севделина Георгиева Петрова;
Вили Младенов Лилков;
Карлос Арналдо Контрера
Постоянна комисия по здравеопазване и социална политика - 11 членове:
Ваня Руменова Григорова - председател;
Саад Таммам Алуани - зам.-председател;
Антон Господинов Койчев - зам.-председател;
Борис Бориславов Бонев;
Марта Руменова Георгиева;
Пламена Стаменова Терзирадева-Велкова;
Георги Валентинов Георгиев;
Диян Величков Стаматов;
Диана Нинова Тонова;
Иван Максимов Пешев;
Емил Александров Димитров
Постоянна комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори - 13 членове:
Красимир Рангелов Гълъбов - председател;
Емилия Божидарова Ангелова - зам.-председател;
Лорита Георгиева Радева - зам.-председател;
Цветелина Калинова Симеонова - Заркин;
Димитър Първанов Димитров;
Симеон Борисов Ставрев;
Димитър Христов Петров;
Пламена Стаменова Терзирадева-Велкова;
Анна Илиева Стойкова;
Антон Гаро Хекимян;
Иван Максимов Пешев;
Еньо Енев Савов;
Ивайло Христов Йонков
Постоянна комисия по местно самоуправление и нормативна уредба - 9 членове:
Иван Митьов Виделов - председател;
Георги Валентинов Георгиев - зам.-председател;
Димитър Иванов Данаилов - зам.-председател;
Димитър Петров Шалъфов;
Марта Руменова Георгиева;
Христо Николаев Копаранов;
Димитър Христов Петров;
Румен Стенли Александров;
Деян Николаев Николов
Постоянна комисия по образование, култура, наука и културно многообразие - 13 членове:
Постоянна комисия по икономика, собственост и дигитална трансформация - 17 членове:
Прошко Начев Прошков - председател;
Димитър Петров Шалъфов - зам.-председател;
Иван Максимов Пешев - зам.-председател;
Борис Бориславов Бонев;
Бойко Георгиев Димитров;
Гергин Александров Борисов;
Грети Иванова Стефанова;
Бонка Сергеева Василева;
Антон Гаро Хекимян;
Татяна Николова Георгиева;
Диана Нинова Тонова;
Станислав Чавдаров Младенов;
Ивайло Христов Йонков;
Венци Венциславов Стойчев;
Севделина Георгиева Петрова;
Пламен Иванов Данаилов;
Иван Михайлов Алексиев
Постоянна комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране - 11 членове:
Димитър Иванов Данаилов - председател;
Грети Иванова Стефанова - зам.-председател;
Николай Вельов Велчев - зам.-председател;
Драгомир Иванов Драгомиров;
Стефан Атанасов Спасов;
Димитър Бойков Вучев;
Антон Господинов Койчев;
Драгомир Христов Младенов;
Станислав Чавдаров Младенов;
Венци Венциславов Стойчев;
Иван Георгиев Сотиров
Постоянна комисия по обществен ред и сигурност - 9 членове:
Ваня Лазарова Тагарева - председател;
Румен Стенли Александров - зам.-председател;
Васил Стайков Драганов - зам.-председател;
Благовеста Атанасова Кенарова;
Христо Николаев Копаранов;
Веселин Йорданов Калановски;
Николай Вельов Велчев;
Иван Георгиев Сотиров;
Карлос Арналдо Контрера
Постоянна комисия по транспорт и пътна безопасност - 15 членове:
Иван Янчов Таков - председател;
Андрей Зографски - зам.-председател;
Карлос Арналдо Контрера - зам.-председател;
Димитър Първанов Димитров;
Симеон Борисов Ставрев;
Благовест Георгиев Георгиев;
Гергин Александров Борисов;
Анна Илиева Стойкова;
Димитър Бойков Вучев;
Прошко Начев Прошков;
Ваня Руменова Григорова;
Ивайло Христов Йонков;
Ася Тодорова Тодорова;
Емил Александров Димитров;
Красимир Рангелов Гълъбов
Постоянна комисия за децата, младежта и спорта - 11 членове
Димитър Петров Шалъфов - председател;
Татяна Николова Георгиева - зам.-председател;
Еньо Енев Савов - зам.-председател;
Благовест Георгиев Георгиев;
Драгомир Иванов Драгомиров;
Саад Таммам Алуани;
Екатерина Евлогиева Йорданова;
Мирослав Ласло Боршош;
Войслав Георгиев Тодоров;
Вили Младенов Лилков;
Иван Михайлов Алексиев
Постоянна комисия за връзки с гражданското общество - 7 членове:
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