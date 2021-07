© Колаж: Novini.bg

От "Демократична България "Демократична България" e центристко-дясно политическо обединение, съставено от" поискаха създаване на Комисия за "Росенец". Искането отправи от парламентарната трибуна председателят на ПГ на коалицията Христо Иванов Роден е на 13 септември 1974 г. в София. Христо Иванов е магистър по право от Софийския.

"Лесно е да се предвиди атака срещу Ахмед Доган Ахмед Демир Доган е роден на 29 март 1954 година в с. Пчеларово, Добрич, но изкарва голяма част от, който се е оттеглил в малка виличка и гледа БИО краставици. Лесно е да се върнем към събитието от преди година, ние обаче обръщаме въпроса към действията и бездействията на българските власти", коментира Иванов.

"Устройствени проблеми има на всеки ъгъл, не е това темата, а защо е възможно за определени хора законът да се изключва. "Росенец" е епикриза на този момент. Защо българските институции обслужваха и пазеха едни хора. Нека комисията да изясни това", обясни съпредседателят на ДБ. За да няма политизиране, то Христо Иванов Роден е на 13 септември 1974 г. в София. Христо Иванов е магистър по право от Софийския няма да е част от Комисията, съобщи самият той.

"Ние също сме "за" разкриване на факти и обстоятелства за "Росенец", но сме против лицемерието. Говорите за действия на едни хора, но изключвате други, които са правили същото, по ваши думи", обърна се Йордан Цонев от ДПС в отговор на Иванов.

Ще поискаме разширяване на обхвата на тази комисия, категоричен бе депутатът от ДПС. От партията искат разследване и за "Буджака", а според ДПС Иво Прокопиев е създал щети за природата на мястото.

Дали се изливат фекални води от къщата на Иво Прокопиев към залива?, попита Севим Али от ДПС.

Явно този парламент ще бъде "омазан". Оставихте мръсните си отпечатъци последните 30 години в парламента, обърна се към ДПС Николай Хаджигенов от "Изправи се БГ! Ние идваме!". Подобни опити за омаскаряване на Комисията за Росенец са безпочвени, каза още той.

Христо Иванов Роден е на 13 септември 1974 г. в София. Христо Иванов е магистър по право от Софийския поиска още едно изказване, на което нямаше право, а Хамид Хамид от ДПС каза от парламентарната трибуна: Не сте го разбрали, той се изказа от негово име, а сега иска изказване от името на неговия ментор - г-н Прокопиев. Тази реплика получи предупреждение от председателстващия НС Ива Митева.

"Виждам, че ви в е весело в ДПС. Ако искате комисия за Буджака, то я направете като отделно предложение и в отделна комисия. В Росенец ДПС и ГЕРБ събра модела Доган-Борисов. Искаме да покажем как един човек си присвои един бряг, заяви депутатът от ДБ Ивайло Мирчев.

"Това е българският бряг, а това е български офицер на НСО, който изхвърля знамето. Това искаме да разследваме, а вие ми говорите за фекалий на някакъв бизнесмен", показа кадър от момента на Демократична България "Демократична България" e центристко-дясно политическо обединение, съставено от на плажа през 2020 г.

Цонев от ДПС отговори на ДБ: "Темата е действия и бездействия на органите по повод лица. Медийният магнат, монополист и олигарх Иво Прокопиев упражнява сериозна власт в последните 25 г. в България. Това не е тайна, както и политическият му инжинеринг относно партии, включително и във вашата. Тази тема ще я доказваме. Най-емблематичният пример за дълбоката държава е Иво Прокопиев, ще го докажем.

Знаете ли, че докато вие мирните граждани бяхте от едната страна на Росенец, то от другата страна бе футболна агитка, пратена от един олигарх. Да, искаме разследване на действията на МВР, НСО и by the way, на вашия любим език, се ръководят от президента на страната. Да попитаме държавния глава защо неговите хора поругаха българския флаг. Не ние сме го наредили, допълни депутатът от ДПС.

Година по-късно: ДБ отново на "Росенец", казаха какво правителство няма да подкрепят

Христо Иванов Роден е на 13 септември 1974 г. в София. Христо Иванов е магистър по право от Софийския не иска разследващата комисия да става "мега-комисия" и да се пакетират случаите. "Чрез процедурни хватки се опитвате да убиете темата", обърна се председателят на ПГ на ДБ към Йордан Цонев. Направете комисия за Буджака, ще я подкрепим, така няма да има лицемерие, апелира Иванов.

"Това не е аргумент, защото тогава комисията на Мая Манолова е супер-гига-мега", отвърна му Цонев.

Да, добре, а̀школсун, г-н Цонев. Няма да има две теми в една комисия, защото Росенец е голяма тема. Българските граждани освободиха плажа на Росенец. Пажът е доказателство за надзаконност и е символ на завладяната държава, обърна се Антоанета Цонева от ДБ към ДПС.

Росенец е символ, точката от която започна промяната и българите казаха: Стига! , категорична бе народната представителка от "Демократична България "Демократична България" e центристко-дясно политическо обединение, съставено от".

