Байдън направи оглед на срутения мост в Балтимор

Президентът на САЩ Джо Байдън отново обеща федерална подкрепа за възстановяването на моста, който се срути в Балтимор близо до Вашингтон, по време на вчерашното си посещение на мястото на злополуката, предаде ДПА, цитирани от БТА.

На 26 март товарен кораб се блъсна в един от подпорните стълбове на четирилентовия мост „Франсис Скот Кий“ в пристанището на Балтимор, причини срутването му, при което загинаха шестима души.

Байдън направи вчера оглед от въздуха на мястото на срутването.

„Знаете ли, от въздуха видях моста, който беше разполовен. Но тук, на земята, виждам общност, която е сплотена“, каза президентът по време на пресконференция.

„Първият ни приоритет е да отворим отново пристанището. Това е един от най-големите центрове за корабоплаване в страната. И това е най-водещото пристанище в Америка както за внос, така и за износ на автомобили и лекотоварни камиони – номер едно.“

Байдън каза, че два канала са били разчистени, за да се даде възможност за възобновяване на дейността. Трети канал за търговски трафик ще бъде отворен до края на април, а пълният капацитет ще бъде възстановен до края на май, добави Байдън.

„Света ще обърнем, за да възстановим този мост възможно най-бързо. И ще го направим със синдикален труд и американска стомана.“

