Учителка изпадна в безсъзнание след брутален удар със стол в главата

Преподавателка от училище в град Флинт (Мичиган, САЩ) изпадна в безсъзнание, след като ученичка я уцели с метален стол в главата.

На клипче, пуснато в социалните мрежи, се чува как ученичката крещи по адрес на друго момиче от класа и в изблик на гняв грабва стола и го захвърля към нея, но вместо това удря преподавателката. От удара жената моментално се свлича на земята в безсъзнание.

Местни медии информират, че учителката е била откарана в най-близкото лечебно заведение, без опасност за живота. След прегледа жената е била освободена за домашно лечение.

Заради действията си 15-годишната ученичка е била задържана, но не е ясно дали срещу нея ще бъде повдигнато обвинение.

A teacher in Flint, Michigan is knocked unconscious after a student threw a chair at her head. This happened in Flint Community Schools in Michigan pic.twitter.com/T8La7gCgAJ