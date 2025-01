Нападателят от Ню Орлиънс е Шамсуд Дин Бахар Джабар – бивш военен от армията на САЩ

Властите в Ню Орлиънс идентифицираха авторът на терористичния акт, при който бяха убити най-малко 10 души и бяха ранени повече от 35.

Името му е Шамсуд Дин Бахар Джабар, на 42 години, роден в щата Тексас. Джабар е бивш военнослужещ от армията на Съединените щати.

Медиите съобщават, че в пикапа, с който е извършил престъплението, е било открито знаме на „Ислямска държава“ и в момента ФБР разследва какви връзки е имал с терористичната групировка. Отделно в купето на автомобила били открити и самоделно направени експлозиви.

Фокс нюз допълва, че пикапът, който е бил отдаден под наем, е влязъл в САЩ от Мексико преди два дни, но не е ясно дали зад волана тогава е бил Джабар.

#BREAKING: The New Orleans attacker has been identified as 42-year-old Shamsud Din Jabbar, who had an ISIS flag, per NOLA



We also know now the rented truck contained explosives, and he was wearing full body armor.



We need to know WHY the FBI originally said this was NOT a… pic.twitter.com/o1AdvmhE2o