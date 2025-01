Неописуема трагедия потресе Ню Орлиънс в първите часове на Нова година: Кола се вряза в тълпа, пострадалите са десетки

Опасения за най-малко 10 загинали и десетки пострадали, след като пикап се вряза в тълпа, празнувала настъпването на Нова година в Ню Орлиънс в щата Луизиана, САЩ.

Трагедията се е случила на известната с множеството си барове и нощен живот Bourbon Street около 03:15 местно време.

We’re hearing reports of numerous people being my struck by a vehicle and shots being fired in the French Quarter. The Orleans Parish Coroner has arrived on Canal St. @WWLTV pic.twitter.com/7HQRjlgz5j