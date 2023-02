120-килограмов ученик преби брутално учителката си – взела му игралната конзола в час

Акт на насилие с особена жестокост разтърси щата Флорида в САЩ, след като в социалните мрежи бяха разпространени кадри от охранителна камера, на които се вижда как чернокож ученик връхлита преподавателката си в един от коридорите на учебното заведение и я поваля на земята.

Той започва да я налага с шутове и юмруци, докато жената лежи безпомощно на пода, защото по време на часа му е "конфискувала" конзолата Nintendo Switch, на която играел.

17-годишният ученик е бил задържан от полицията и обвинен в нанасяне на тежка телесна повреда.

Според местни медии въпросният ученик е бил със специфични нужди.

Очевидци на инцидента коментираха след това, че жената е можела да издъхне на място, тъй като нападателят ѝ бил изключително агресивен, освен че бил и с внушителни размери – над 120 кг и над 2 м висок.

Нападнатата учителка е била приета в болница със счупени ребра и сериозни хематоми. В момента е освободена за домашно лечение.

