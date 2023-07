Инцидент с увеселително влакче: 8 души стояха с главата надолу в продължение на часове

Инцидент с увеселително влакче в парк в щата Уисконсин. Заради повреда в съоръжението осем пътници висяха с главата надолу в продължение на часове.

Видеоклипове, разпространени в социалните медии, са запечатали момента, в който спасителите се изкачват отстрани на влакчето, за да свалят пътниците.

Поради височината на атракциона, на мястото на инцидента, от съседен град са били извикани специализирано оборудване спасителни екипи.

Първият пътник обаче е бил свален два часа по-късно. Един човек е бил откаран в болница.

An exciting day at Forest County Festival in Crandon, Wisconsin, turned sour when a rollercoaster ride malfunctioned, leaving eight passengers suspended upside down for hours pic.twitter.com/hGs68YsInT