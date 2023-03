Товарен влак дерайлира в Минесота, евакуираха цял град

Товарен влак дерайлира при огнена катастрофа близо до малък град в Минесота рано в четвъртък.

Инцидентът наложи евакуация на жителите на населеното място, предава ABC News. Сигналът е подаден около 1 часа сутринта местно време.

Цистерните са съдържали етанол и течен сироп от царевица. Няма данни за постреадали хора.

Няколко цистерни от влак дерайлираха и се запалиха в западния край на Реймънд, град в югозападния окръг Кандийохи в Минесота, който има население от по-малко от 800 души.

#BREAKING: Train carrying Ethanol has Derailed causing it to explode Prompting Immediate Evacuation Orders for Residents within Half-Mile Radius

#Raymond | #Minnesota



Emergency officials have issued an urgent evacuation notice for Raymond City, Minnesota, following a…